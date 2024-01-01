В ходе СВО погиб контрактник из Суксуна Пермского края Похороны Сергея Волкова пройдут 24 января Поделиться Твитнуть

Сергей Волков

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В ходе специальной военной операции на территории Украины в ДНР и ЛНР погиб житель Суксунского городского округа Пермского края Сергей Волков. Об этом сообщили в окружной администрации.

«В очередной раз печальная новость потрясла наш округ. В ходе спецоперации на Украине погиб Волков Сергей Викторович», — сказано в информации. — Выражаем глубокие соболезнования родным и близким героя».

Известно, что Сергей Волков отправился на службу по контракту в зону военных действий только в декабре 2023 года.

Похороны военнослужащего состоятся 24 января. Прощание будет организовано в тот же день с 12.00 в КДЦ, по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 45.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе спецоперации погиб 44-летний командир отделения штурмового взвода Дмитрий Чудинов из Верещагинского городского округа Прикамья.

Военнослужащего убили 29 ноября прошлого года. Прощание с Дмитрием Чудиновым состоится сегодня, 23 января, в селе Вознесенском.

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