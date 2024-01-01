Максим Артамонов В спецоперации убили командира отделения штурмового взвода из Прикамья Дмитрию Чудинову было 44 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб 44-летний командир отделения штурмового взвода Дмитрий Чудинов. Об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Верещагинского городского округа.

Военнослужащего убили 29 ноября прошлого года. Дмитрий Чудинов был командиром второго отделения второго штурмового взвода первой штурмовой роты.

Как и где он погиб, местные власти не уточнили.

Прощание с Дмитрием Чудиновым состоится сегодня, 23 января, в селе Вознесенском.

Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования всем родным и близким погибшего.

Как писал ранее «Новый компаньон», 21 января в Чусовском округе похоронили сразу двух военнослужащих из штурмового отряда — 60-летнего Игоря Исаева и 36-летнего Игоря Якшина. Они служили в одной войсковой части № 52892 и погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины. Один из них был гранатомётчиком, а другой радиотелефонистом штурмового взвода. Военнослужащие погибли с разницей в один день, 28 и 29 ноября 2023 года, соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.