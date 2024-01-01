В Пермском крае похоронили погибших на СВО Игоря Исаева и Игоря Яшкина Оба контрактника ушли в армию из Чусового Поделиться Твитнуть

Игорь Исаев и Игорь Якшин

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В ходе специальной военной операции на Украине в ДНР и ЛНР погибли жители Чусовского городского округа Пермского края Игорь Исаев и Игорь Якшин, об этом сообщил глава города Сергей Белов, выразив соболезнования родным и близким военнослужащих.

«Вчера мы простились сразу с двумя нашими земляками. С Исаевым Игорем Вениаминовичем 27 декабря 1964 года рождения и Яшкиным Игорем Владимировичем 27 июня 1988 года рождения. Пусть земля будет пухом, спите спокойно, герои!» — написал градоначальник в социальных сетях, отметив, что оба служили в одной войсковой части № 52892.

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Игорь Исаев служил по контракту в должности гранатомётчика второго штурмового отделения первого штурмового взвода первой штурмовой роты «В». Он погиб 28 ноября 2023 года. А контрактник Игорь Яшкин был стрелком-радиотелефонистом второго штурмового отделения, четвёртого штурмового взвода первой роты «В» и погиб 29 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в спецоперации на Украине погибли сразу трое военнослужащих из Очёра. Самому молодому из них было 23 года.

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