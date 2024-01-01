Максим Артамонов В спецоперации на Украине погибли сразу трое военнослужащих из Очёра Самому молодому было 23 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Очёрского городского округа сообщила о гибели трех местных жителей Дмитрии Артемьеве, Данииле Вшивкове и Сергее Фёдорове. Все они погибли с ноября по декабрь 2023 года, но об этом стало известно только на этой неделе.

Самый молодой из них, Дмитрий Артемьев, родился 28 октября 2000 года в Очере и воспитывался в многодетной семье, у него было два брата и сестра.

В 2016 году он окончил 9 классов в местной школе и поступил в Строгановский колледж по специальности «Механизация сельского хозяйства». Совмещал учебу и работу — после занятий работал в такси.

Фото: Администрация Очёрского городского округа

В октябре 2023 года поступил на военную службу по контракту для участия в СВО, а погиб 29 ноября 2023 года, выполняя боевое задание.

Даниил Вшивков родился 9 сентября 1992 года в Очере. Закончив местную школу, он также продолжил учёбу в Строгановском колледже, где получил профессию электрогазосварщика. По окончании колледжа поступил на военную службу по призыву — на Дальнем Востоке в Хабаровске.

После увольнения с военной службы работал на Очёрском машзаводе в штанговом цехе, а в октябре 2023 года заключил контракт и поехал на Украину, где его убили 1 декабря во время выполнения боевого задания.

Фото: Администрация Очёрского городского округа

У него остались жена и трёхлетний сын.

Сергей Фёдровов родился 12 мая 1992 года в посёлке Потанино Бичурского района Бурятской Республики. Он был единственным ребёнком в семье. Когда Сергею исполнился один год, его родители переехали в Очерский район, где и прошло его детство. Он окончил 9 классов коррекционной школы, а после окончания поступил в ПТУ-74 на автомеханика в селе Большая Соснова.

Фото: Администрация Очёрского городского округа

По состоянию здоровья его освободили от прохождения военной службы. Он работал на пилораме. В октябре 2023 года мужчина поступил на военную службу по контракту для участия в СВО и погиб там 22 ноября, выполняя боевое задание.

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