Максим Артамонов В Чусовом похоронили погибшего на СВО штурмовика Михаила Власова Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Белов

В Чусовом Пермского края 24 января похоронили участника СВО Михаила Власова. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов на своей странице ВКонтакте.

Михаил Власов родился 21 ноября 1967 года. Когда началась российская спецоперация, он заключил контракт о прохождении военной службы номером расчёта отделения захвата 4 штурмового взвода (штурмовой) роты «В» войсковой части 52892.

Военнослужащего убили при выполнении боевых задач в селе Новобахмутовка Ясиноватовского района 29 ноября 2023 года.

Сергей Белов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 24 января в Пермском крае похоронили другого участника СВО – жителя Серьгино из Сивинского муниципального округа Михаила Крюкова. Ему было 35 лет. А в селе Аклуши Бардымского муниципального округа прошла церемония прощания с местным жителем Эльмартом Илькаевым, погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине.

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