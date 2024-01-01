Алёна Бронникова В спецоперации убили контрактника из Сивинского округа Пермского края Прощание с Михаилом Крюковым прошло 24 января Поделиться Твитнуть

Администрация Сивинского муниципального округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель с. Серьгино Сивинского муниципального округа Пермского края Михаил Крюков. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

«Церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Крюковым Михаилом Николаевичем состоится 24 января с 13:30. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — сообщается в официальной группе местных властей ВКонтакте.

Мужчине было 35 лет. Подробности о том, когда он погиб, не уточняются.

Похороны военнослужащего состоялись 24 января. Прощание с ним было организовано в МБОУ «Екатерининская СОШ», после чего состоялся митинг.

Ранее стало известно о том, что на СВО погибли двое военнослужащих Виктор Соломаха и Иван Лавренко. Они заключили контракты с ВС РФ в октябре 2023 года. Прощание с обоими пройдёт 25 января в Добрянке, во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина.

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