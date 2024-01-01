Алёна Бронникова В Добрянке простятся с двумя погибшими на СВО Похороны пройдут в один день – 25 января Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Добрянского городского округа сообщила о гибели двоих военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Оба они заключили контракт с ВС РФ в октябре 2023 года.

Виктор Соломаха родился в 1962 году в Саранске (Мордовская АССР). Через десять лет переехал в Губаху, а после окончания школы вернулся на родину. Контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции он заключил 23 октября 2023 года. Служил оператором второго отделения третьего штурмового взвода первой штурмовой роты «В» в звании «рядовой". Погиб в селе Новобахмутовка (ДНР) 6 декабря.

Виктор Соломаха / фото: Администрация Добрянского городского округа

Близкие отмечают, что Виктор был мужественным, сильным и творческим человеком. В Губахе у него осталась сестра.

Ещё один погибший — Иван Лавренко. Родился в Добрянке в 1993 году. После окончания Добрянской школы № 2 в 2010-м поступил в авиационный техникум, где проучился три года. Затем до 2018 года работал на пермской печатной фабрике «Гознак», а в 2019-м решил открыть своё дело и стал индивидуальным предпринимателем. В октябре 2023 года заключил контракт с ВС РФ, служил гранатомётчиком второго штурмового отделения третьего штурмового взвода первой штурмовой роты «В» в звании «рядовой». Погиб 22 ноября в селе Новобахмутовка.

Иван Лавренко / фото: Администрация Добрянского городского округа

У Ивана осталось двое сыновей 5 и 11 лет. Его родные говорят о нём как о семейном, добром, честном и самостоятельном человеке, который умел держать слово.

Администрация ГО выражает глубокие соболезнования родным и близким бойцов. Прощание с ними состоится 25 января во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина. В 10:00 начнётся панихида по Виктору Соломахе, в 12:00 — по Ивану Лавренко.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб житель Краснокамска Николай Кондюрин. Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 25 января местном Дворце культуры Гознака. В этот же день в Березниках простятся с погибшим на спецоперации Андреем Репиным.

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