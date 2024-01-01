В ходе СВО погиб рядовой из Краснокамска Прощание с Николаем Кондюриным состоится 25 января Поделиться Твитнуть

Николай Кондюрин

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В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Краснокамска Пермского края Николай Кондюрин. Об этом городские власти сообщили в официальной группе Краснокамского городского округа в соцсети Вконтакте.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб рядовой Кондюрин Николай Андреевич, 1989 года рождения, служил по контракту в должности наводчика. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая Андреевича», — сказано в информации.

Прощание с Николаем Кондюриным состоится 25 января в краснокамском Дворце культуры Гознака. Начало панихиды в в 11:00.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб житель Губахи Андрей Исупов. Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 25 января в местном Дворце культуры «Энергетик». А сегодня, 24 января, в в д. Харичи Пермского края простятся с погибшим на спецорперации 22-летним Александром Давыдовым.

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