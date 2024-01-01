Максим Артамонов В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Андрея Исупова Его похоронят 25 января в Губахе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб житель Губахи Андрей Исупов. Об этом сообщает местная администрация ВКонтакте со ссылкой на военкомат.

«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — Исупова Андрея Валерьевича. Выражаем соболезнования семье. Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!» — говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели Андрея Исупова на разглашаются.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 25 января в местном ДК «Энергетик».

Напомним, 23 января в селе Вознесенском Верещагинского округа похоронили 44-летнего командира отделения штурмового взвода Дмитрия Чудинова, который погиб в зоне СВО в конце ноября прошлого года.

Кроме того, 21 января в Чусовском округе похоронили сразу двух военнослужащих из штурмового отряда — 60-летнего Игоря Исаева и 36-летнего Игоря Якшина. Они служили в одной войсковой части № 52892 и погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины. Один из них был гранатомётчиком, а другой радиотелефонистом штурмового взвода. Военнослужащие погибли с разницей в один день, 28 и 29 ноября 2023 года, соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.