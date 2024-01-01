В Березниках Пермского края похоронят участника СВО Андрея Репина Поделиться Твитнуть

Андрей Репин

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В ходе СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Березников Пермского края Андрей Репин. Об этом сообщили в городской администрации.

«Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб Репин Андрей Анатольевич. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича», — говорится в информации властей.

Прощание с бойцом состоится 25 января в Культурно-деловом центре Березников на ул. Льва Толстого, 50. Начало гражданской панихиды в 11:00.

В среду, 24 января, в том же КДЦ с 11 часов проходит прощание с другим погибшим на СВО жителем Березников Евгением Третьяковым.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 25 января с 11:00 в краснокамском Дворце культуры Гознака начнётся прощание с погибшим на Украине 34-летним рядовым Николаем Кондюриным.

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