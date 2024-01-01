В ходе СВО погиб березниковец Евгений Третьяков Поделиться Твитнуть

Евгений Третьяков

ВКонтакте

В ходе СВО погиб житель Березников Пермского края Евгений Третьяков. Об этом сообщили в городской администрации.

«Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб Третьяков Евгений Олегович. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Олеговича», — сказано в информации, опубликованной ВКонтакте.

Прощание с военнослужащим состоится 24 января. Гражданская панихида будет проходить с 11:00 в Культурно-деловом центре (Березники, ул. Льва Толстого, 50).

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 42-летний житель Кудымкарского муниципального округа Вячеслав Борисов. Похоронят бойца в Кудымкаре тоже 24 января.

Также 24 января в д. Харичи Пермского края простятся и с 22-летним Александром Давыдовым.

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