В Кудымкаре 24 января похоронят погибшего на спецоперации Вячеслава Борисова Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Уркаине в ДНР и ЛНР 28 ноября 2023 года при прохождении службы по контракту погиб в ходе выполнения боевых задач погиб житель Кудымкарского муниципального округа Прикамья Вячеслав Борисов. Об этом сообщили в окружной администрации.

«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Борисов Вячеслав Александрович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — сказано в информации.

Известно, что Вячеслав родился 11 декабря 1980 года в с. Островно Удомельского района Калининской области. После окончания школы в 1995 году он поступил в Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум в Кудымкаре. После окончания учебного заведения в 1998 году был призван на срочную военную службу в ракетные войска. Служил в Комсомольске -на -Амуре.

В 2023 году заключил контракт с ВС России и отправился на спецоперацию.

Прощание с Вячеславом Борисовым состоится 24 января с 11 час. в ритуальном зале по адресу: Кудымкар, ул. Коркиных, д. 11.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 22-летний Александр Давыдов из Пермского края. Его похороны также пройдут 24 января.

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