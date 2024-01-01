Екатерина Артёмова Новый владелец недостроенного ТЦ в Мотовилихе планирует завершить объект Компания «Строй-Инвест» намерена перепрофилировать здание Поделиться Твитнуть

Гендиректор пермского медиахолдинга «Магма» Андрей Творогов подтвердил, что подконтрольное ему ООО «Строй-Инвест» купило на торгах незавершённый торговый центр по ул. Уинской, 2а. Творогов сообщил «Коммерсантъ-Прикамье», что компания намерена перепрофилировать долгострой и завершить его возведение.

Новый собственник планирует сохранить административное назначение здания и использовать объект в соответствии с городскими Правилами землепользования и застройки, а также видами разрешённого использования участка.

«Отдельно подчеркну: к деятельности медиагруппы этот проект никакого отношения не имеет», — отметил в беседе с изданием руководитель «Магмы».

Напомним, в 2004 году мэрия передала находящийся в муниципальной собственности участок по ул. Уинской, 2а в аренду ООО «Коммерческая фирма «Нопелест-Инвест». Изначально компания собиралась построить здесь специализированный ТЦ по продаже мебели, предметов интерьера и домашнего обихода. В 2009-м фирма получила разрешение на строительство, но из-за кризиса проект был отложен. Позже сообщалось, что компания изменила концепцию и решила возвести шестиэтажный торговый центр с продуктовым супермаркетом, сетевыми магазинами и парковкой с прямым заездом на шестом этаже.

В апреле 2020 года администрация Перми уведомила «Нопелест-Инвест» о прекращении договора аренды земли. Затем мэрия подала в Мотовилихинский райсуд заявление, в котором потребовала изъять у компании недостроенный объект путём продажи его с публичных торгов и обязать ООО освободить земельный участок. В сентябре 2021 года заявление администрации было удовлетворено.

В ноябре 2023 года объект был выставлен на продажу. На этой неделе мэрия подвела итоги аукциона — победителем стало ООО «Строй-Инвест».

По данным «СБИС», Андрей Творогов учредил ООО «Строй-Инвест» в октябре прошлого года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

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