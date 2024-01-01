Екатерина Артёмова
Недостроенный ТЦ в Мотовилихе купила компания гендиректора холдинга «Магма»
На объект претендовал также Юговской комбинат молочных продуктов
Администрация Перми подвела итоги торгов по продаже незавершённого торгового центра по ул. Уинской, 2а, ранее изъятого у собственника по решению суда. Как следует из протокола о результатах аукциона, победителем стало ООО «Строй-Инвест», предложившее за объект 70,8 млн руб., что на 5,2 млн больше его начальной цены.
Недостроенный ТЦ по ул. Уинской 2а был выставлен на торги в ноябре прошлого года. На данный момент его готовность составляет 35%. Помимо ООО «Строй-Инвест», на объект претендовали ещё пять участников аукциона: ООО «ЭкоИнвест», ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», ИП Алексей Лапшин, а также физлица Андрей Шкловский и Александр Деменев.
ООО «Строй-Инвест» было зарегистрировано в Перми в октябре 2023 года. По данным сервиса «СБИС», основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным владельцем и директором «Строй-Инвест» является Андрей Творогов, гендиректор пермского медиахолдинга «Магма».
На этих же торгах были реализованы ещё два изъятые у собственников недостроя. Незавершённый жилой дом по ул. Межевой, 29 был продан за 3,3 млн руб. физлицу Артёму Михалеву, а дом по ул. Трясолобова, 47 купил Александр Деменев, тоже за 3,3 млн руб.
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