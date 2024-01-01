Екатерина Артёмова Недостроенный ТЦ в Мотовилихе купила компания гендиректора холдинга «Магма» На объект претендовал также Юговской комбинат молочных продуктов Поделиться Твитнуть

Уинская, 2а

2gis.ru

Администрация Перми подвела итоги торгов по продаже незавершённого торгового центра по ул. Уинской, 2а, ранее изъятого у собственника по решению суда. Как следует из протокола о результатах аукциона, победителем стало ООО «Строй-Инвест», предложившее за объект 70,8 млн руб., что на 5,2 млн больше его начальной цены.

Недостроенный ТЦ по ул. Уинской 2а был выставлен на торги в ноябре прошлого года. На данный момент его готовность составляет 35%. Помимо ООО «Строй-Инвест», на объект претендовали ещё пять участников аукциона: ООО «ЭкоИнвест», ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», ИП Алексей Лапшин, а также физлица Андрей Шкловский и Александр Деменев.

ООО «Строй-Инвест» было зарегистрировано в Перми в октябре 2023 года. По данным сервиса «СБИС», основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным владельцем и директором «Строй-Инвест» является Андрей Творогов, гендиректор пермского медиахолдинга «Магма».

На этих же торгах были реализованы ещё два изъятые у собственников недостроя. Незавершённый жилой дом по ул. Межевой, 29 был продан за 3,3 млн руб. физлицу Артёму Михалеву, а дом по ул. Трясолобова, 47 купил Александр Деменев, тоже за 3,3 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.