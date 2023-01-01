Екатерина Артёмова Изъятый у собственника недостроенный ТЦ в Мотовилихе продадут с торгов Объект оценён в 65,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Уинская, 2а

2gis.ru

Незавершённый торговый центр по ул. Уинской, 2а будет выставлен на торги. Извещение о проведении аукциона по продаже объекта опубликовано в официальном бюллетене городских властей. Торги назначены на 19 декабря текущего года. Начальная цена имущества — 65,6 млн руб.

Участок по ул. Уинской, 2а площадью 4,1 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности. В 2004 году он был передан в аренду ООО «Коммерческая фирма «Нопелест-Инвест». Изначально компания собиралась построить здесь специализированный ТЦ по продаже мебели, предметов интерьера и домашнего обихода. В 2009-м фирма получила разрешение на строительство, но из-за кризиса проект был отложен. Позже сообщалось, что компания изменила концепцию и решила возвести шестиэтажный торговый центр с продуктовым супермаркетом, сетевыми магазинами и парковкой с прямым заездом на шестом этаже.

В апреле 2020 года администрация Перми уведомила «Нопелест-Инвест» о прекращении договора аренды земли. Затем мэрия подала в Мотовилихинский райсуд заявление, в котором потребовала изъять у компании недостроенный объект путём продажи его с публичных торгов и обязать ООО освободить земельный участок. В сентябре 2021 года заявление администрации было удовлетворено. Готовность торгового центра на данный момент составляет 35%.

Всего на аукцион, который пройдёт 19 декабря, будет выставлено три лота. Помимо незавершённого ТЦ, планируется продать ещё два изъятые у собственников недостроя, расположенные на муниципальных участках: жилой дом площадью 152,6 кв. м по ул. Межевой, 29 (1,68 млн руб.) и дом площадью 139,7 кв. м по ул. Трясолобова, 47 (3,29 млн руб.).

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