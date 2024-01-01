Максим Артамонов В аэропорту Перми отменены несколько авиарейсов Это не связано с погодными условиями Поделиться Твитнуть

В аэропорту «Большое Савино» 22 января отменены на прилёт и вылет рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО» из Самары, Усинска, Нижнего Новгорода и Казани. Это следует из данных онлайн-табло пермского аэропорта.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы пермского аэропорта не удалось.

Как уточняет 59.ru со ссылкой на справочную аэропорта, отмена не связана с погодными условиями, это решение приняла сама авиакомпания, а в «ЮВТ АЭРО» сообщили, что не могут прокомментировать отмену.

Напомним, из-за погодных условий 19 января аэродром Большое Савино перестал принимать и отправлять самолёты. Причиной закрытия стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления на взлётно-посадочной полосе. Также в районе аэропорта наблюдался сильный боковой ветер.

С 19 по 21 января в Пермском крае прошёл один самых продолжительных снегопадов за последнее время. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за это время на большей части территории Прикамья выпало суммарно от 11 до 33 мм осадков.

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