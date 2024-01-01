В Перми из-за снегопадов закрылся аэропорт Также в районе «Большого Савино» наблюдается сильный боковой ветер Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 18 час. по местному времени 19 января, в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино (Пермь) перестал принимать и отправлять самолёты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Причиной закрытия стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе. Также в районе аэропорта «Большое Савино» наблюдается сильный боковой ветер.

В настоящее время задержан вылет рейса 7R 844 Пермь — Нарьян-Мар, который должен был отправиться в 18:00.

Самолёты, которые должны были прибыть в Пермь в ближайшее время, перенаправляются на запасные аэродромы.

Так, рейсу s7 5039 из Новосибирска, уже отправлен в аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург).

Все службы аэропорта Перми, отвечающие за содержание полосы, переведены в усиленный режим работы.

Вся актуальная информация будет оперативно размещаться на онлайн-табло «Большого Савино».

Об возобновлении штатной работы аэропорта объявят дополнительно.

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