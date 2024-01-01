В Перми за выходные выпала почти полумесячная норма осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае синоптики подвели итоги одного из самых продолжительных снегопадов. Он длился с обеда 19 января до ночи 21 января. За этот период на большей части территории Прикамья выпало суммарно от 11 до 33 мм осадков. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Больше всего осадков пришлось на Губаху. Там, по данным местной метеостанции, выпало 33 мм, что составляет 46% от месячной нормы осадков, в Чёрмозе — 32 мм, что достигает 82% от нормы, в Чердыни — 30 мм осадков (45% от нормы). В Перми суммарно выпало 20 мм, и это чуть меньше полумесячной нормы.

Высота снежного покрова увеличилась более чем на 20 см в Березниках, Чёрмозе, Ныробе, Вае, Большой Соснове.

Любопытно, что в Октябрьском произошло уменьшение снежного покрова на 9 см. Это случилось из-за выдувания снега.

Высота снега на вторую декаду месяца по югу региона превысила норму на 10 см, по северу, наоборот, немного не дотягивает до нормы.

Синоптики добавили, что такого продолжительного снегопада не было в Прикамье с декабря 2022 года.

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