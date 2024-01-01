Алёна Бронникова В Перми устранили неполадки с отоплением в школах Учебный процесс продолжается в обычном режиме Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На основании жалоб по проблемам с отоплением в образовательных организациях Перми чиновники горадминистрации провели проверку. Как сообщил на заседании краевого оперативного штаба по ЖКХ замглавы мэрии Игорь Субботин, по результатам обследования были выявлены нарушения.

Поступившие в ведомство обращения были взяты оперативно в работу. В ходе проверки специалисты зафиксировали снижение параметров по теплоснабжению в некоторых учреждениях, в частности, в школе №2, гимназии №3 и школе «Приоритет».

«В ходе проверок были выявлены технологические нарушения. На сегодняшний день все неполадки устранены, температурный график подачи тепла в систему отопления соблюдается. Учебный процесс продолжается в обычном режиме», — рассказал Игорь Субботин.

По словам зампредправительства в сфере ЖКХ Андрея Кокорева, в ежедневном режиме за объектами ЖКХ в регионе ведётся наблюдение с помощью Системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов. На особом контроле остаются Соликамск, Красновишерск, Оса и Кунгур, где в начале января жители столкнулись с проблемами подачи тепла и водоснабжения. По итогам совещания оперштаб рекомендовал муниципалитетам и сетевикам следить за прогнозами погоды, а представителям энергетической сферы особое внимание уделить прогнозируемым на выходные снегопадам.

На этой неделе жители домов в Перми пожаловались на коммунальные аварии и отсутствие тепла. Проблемы с отоплением возникли в некоторых детских садах и ряде школ, учеников нескольких учреждений переводили на дистанционное обучение на время исправления проблем. Жалобы дошли и до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

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