Максим Артамонов Главе Лиги безопасного интернета поступили жалобы на невозможный холод в школах Перми Обращения к Мизулиной о проблемах с отоплением написали люди из многих регионов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ей поступают сообщения о проблемах с отоплением в школах из российских городов. Одна жалоба — из Перми. Об этом Мизулина рассказала в своём telegram-канале, опубликовав скрины сообщений.

В частности, на низкую температуру и невозможный холод пожаловались из пермской школы с углублённым изучением английского языка №7.

Как написали авторы жалобы, до новогодних каникул был даже опечатан один кабинет.

«Есть, конечно, единичные кабинеты, в которых относительно тепло, потому что они маленькие, но в остальных в среднем 16 градусов, что тоже не соответствует нормам. Дети мерзнут, ходят в шубах, но им не разрешают этого делать. А в коридорах и туалете вообще невыносимый холод. Когда находишься там, появляется ощущение, что ты на улице», — сообщалось в обращении, поступившем Мизулиной.

Напомним, на этой неделе в Перми жители домов пожаловались на коммунальные аварии и отсутствие тепла. Подъезд одного из домов превратился в «сауну». Также проблемы с отоплением возникли в школе «Мастерград», из-за этого учеников на один день переводили на дистант.

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