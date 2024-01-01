Максим Артамонов В мэрии Перми рассказали о причинах проблем с отоплением в школе «Мастерград» Образовательное учреждение на один день переводили на дистант Поделиться Твитнуть

На этой неделе в Перми ученики школы «Мастерград» на один день уходили на дистант из-за проблем на коммунальных сетях. Как сообщали «Новому компаньону» в департаменте образования Перми со ссылкой на администрацию школы, учебный процесс начался 9 января согласно календарно-учебному графику в обоих корпусах школы (ул. Костычева, 16 и 33). Система отопления работала в штатном режиме.

Однако в ночь на 11 января произошло нарушение герметичности воздухонагревателя, находящегося в здании по ул. Костычева, 16. В результате была частично отключена система приточной вентиляции, коммунальной аварии не было.

«Показатели температуры находились в пределах нормы. Однако для удобства учеников было решено организовать учебный процесс при помощи электронных образовательных ресурсов на платформе ЭПОС. С 12 января учебный процесс в данном корпусе продолжается в очном режиме», — рассказали в администрации школы.

Сейчас работа приточной системы вентиляции восстановлена, а температурный режим находится в пределах нормы.

Средняя образовательная школа «Мастерград» находится в м/р Пролетарский. Она считается одной из лучших в Перми.

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