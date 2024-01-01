Максим Артамонов В Перми жители домов жалуются на коммунальные аварии и отсутствие тепла Подъезд одного из домов превратился в «сауну» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В подъезде дома №27 по улице Тургенева в Перми образовалась настоящая сауна из-за коммунальной аварии — на сетях холодного водоснабжения образовалась утечка. В связи с этим в многоквартирном доме затопило подвал. Холодная вода попадает на трубы отопления, что и приводит к такому парниковому эффекту. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Как рассказали жители дома, «сауна» в подъезде появилась с начала праздников. Люди обращались к чиновникам, но проблема всё ещё не решена, и сейчас, чтобы выгнать пар из подъезда, жильцы вынуждены жить с открытыми дверьми в подъезд, а это влияет и на общую температуру в квартирах. В противном случае в подъезде ничего не видно из-за пара.

В пресс-службе ПАО «Т Плюс», которая не обслуживает этот дом, пояснили, что попадание воды в подвал произошло из-за нарушений со стороны управляющей организации. Она обязана была обеспечить герметизацию теплового ввода, чтобы не допустить подобных внештатных ситуаций.

Как выяснилось, сети не принадлежат и компании «Новогор» — за них отвечает МКУ, и ремонт — их обязанность они и должны ремонтировать. В управляющей компании нам пояснили, что пытаются добиться от ресурсников решения проблемы.

Из-за «сауны» в подъезде в некоторых квартирах от постоянной сырости и влажности уже начали отклеиваться обои. В дальнейшем это может привести к появлению плесени в квартирах.

Ещё одна проблема возникла в доме №10 по улице Баумана, где с 22 декабря прошлого года нет отопления. По словам жильцов, его включали лишь на Новый год, 31 декабря, а с 1 января жители с утра до вечера звонили в управляющую компанию «ПрофКом». Таких квартир, где нет отопления, в доме около 10. Кто-то уже даже уехал зимовать в другой город.

При этом в самой УК винят поставщика тепла, компанию «Т Плюс». Тепловики пообещали провести проверку.

Инспекцией государственного жилищного надзора Пермского края должна не позднее 19 января провести надзорные мероприятия.

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