Максим Артамонов В Перми учеников нескольких школ отправили на «удалёнку» из-за проблем с отоплением Проверки с подачей тепла проходят и в других школах Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал инциденты в школах города, где выявились проблемы с отоплением. По его словам, учащиеся школы № 132, а также школ № 3 и 96 переведены на дистант. Об этом он написал в своём telegram-канале.

Чиновник уточнил, что в школе № 132 обучение организовано с применением электронных образовательных ресурсов. Сейчас подрядчик настраивает автоматику отопительной системы, затем будет проведена проверка, а после принято решение о возможности возобновления образовательного процесса очно.

Кроме того, на «удалёнку» перевели детей из начальной школы № 3 и 96. Учеников отправили на дистант из-за работ на коммунальных сетях. По этой же причине с 17 января школа № 61 перейдёт на удалённый формат обучения, а 18 января учебный процесс продолжится в обычном режиме.

По словам главы Перми, была проведена проверка также в школе № 7. В образовательной организации подрядчик и администрация школы провели дополнительные работы, чтобы повысить температуру в здании. Теплоснабжающая организация провела корректировку автоматики и заменила необходимые детали бойлера. Сейчас температура в школе составляет 18-22° — в пределах нормы.

Повышена температура была и в детском саду № 268. В связи с этим администрация учреждения провела дополнительные работы по настройке отопления в группах и спальнях. Сейчас, как утверждает мэр Соснин, температура соответствует норме.

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