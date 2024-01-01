В выходные в Перми закроют ледовый городок на эспланаде Это связано с погодными условиями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, 20 и 21 января, из-за погоды будет закрыт для посещения ледовый городок «Лукоморье» на эспланаде Перми. Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин.

Он пояснил, что виной всему погода. Синоптики обещают повышение температуры до -3 градусов, а по существующим нормативам эксплуатация ледяных сооружений возможна при -4 градусах и холоднее.

Градоначальник добавил, что простаивать без дела городок не будет — за выходные все конструкции комплекса подремонтируют. С понедельника, 22 января, при благоприятных погодных условиях ледовый городок «Лукоморье» продолжит работать в прежнем режиме: в будни — с 11.00 до 22:00, в выходные — с 10.00 до 22:00.

Напомним, центральный городок на эспланаде открылся 30 декабря. 9 и 10 января он закрывался на техническое обслуживание.

За время новогодних каникул городок посетили более 110 тыс. жителей и гостей Перми. Он стал самой популярной городской зимней локацией.

Городок «Лукоморье» посвящён русским сказкам. Всего мастера изготовили 15 ледяных объектов. Девять из них — горки разной высоты: «Избушка на курьих ножках», «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо-рыба-кит», «Золотой петушок», «Шамаханская царица» и другие, а также скульптуры персонажей русских и пушкинских сказок. На месте фонтана построена световая инсталляция «Море вздуется бурливо».





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