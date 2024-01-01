Алёна Бронникова Главный ледовый городок в Перми закрывается на техобслуживание Восстановительные работы будут проводиться 9 и 10 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми временно закрывается ледовый городок на эспланаде. Как сообщил в своём telegram-канале мэр Эдуард Соснин, «Лукоморье» прекратит работу на два дня — 9 и 10 января. За это время планируется восстановить скульптуры и покрытие горок.

«Чтобы городок и дальше радовал горожан своим видом и сохранял безопасность строений, 9 и 10 января проведём техническое обслуживание. На это время он будет закрыт», — написал глава Перми.

Вновь посетить ледовый комплекс можно будет с 11 января. В будни он будет работать с 11.00 до 22:00, в выходные — с 10.00 до 22:00.

За время новогодних каникул городок посетили более 110 тыс. жителей и гостей Перми. Только за один день, 7 января, здесь побывали 6,5 тыс. человек. Отмечается, что ледовый городок на эспланаде традиционно стал самой популярной городской зимней локацией.

Центральный городок на эспланаде открылся 30 декабря. В этом году он посвящён русским сказкам и получил название «Лукоморье». Мастера изготовили 15 ледяных объектов. Девять из них — горки разной высоты: «Избушка на курьих ножках», «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо-рыба-кит», «Золотой петушок», «Шамаханская царица» и другие, а также скульптуры персонажей русских и пушкинских сказок. На месте фонтана построена световая инсталляция «Море вздуется бурливо». В Рождество, 7 января, состоялось праздничное мероприятие с концертом и интерактивными площадками.

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