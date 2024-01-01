Алёна Бронникова На эспланаде в Перми 7 января состоится рождественский концерт Мероприятие начнётся в 13 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На городской эспланаде в Перми 7 января запланирована праздничная программа, посвящённая Рождеству (0+). Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Россия 7 января будет отмечать Рождество Христово, одно из самых важных событий в православном христианском календаре. В Перми праздничная программа запланирована в главном ледовом городке на эспланаде», - информирует пресс-служба ведомства.

Мероприятие состоится в воскресенье, с 13.00 до 16:00. Гостей ждут развлекательные интерактивные площадки и праздничный рождественский концерт с участием пермских артистов.

Центральный городок на эспланаде открылся 30 декабря. В этом году он посвящён русским сказкам и получил название «Лукоморье». Мастера изготовили 15 ледяных объектов. Девять из них — горки разной высоты: «Избушка на курьих ножках», «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо-рыба-кит», «Золотой петушок», «Шамаханская царица» и другие, а также скульптуры персонажей русских и пушкинских сказок. На месте фонтана построена световая инсталляция «Море вздуется бурливо».

Ледовый городок открыт ежедневно с 10.00 до 23.00. Ранее «Новый компаньон» публиковал афишу мероприятий, которые ожидаются в Перми с 5 по 12 января.





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