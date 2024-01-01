Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 5 по 12 января Поделиться Твитнуть

5 января в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится презентация альбома «Внутри» группы «Моя дорога» (12+).

5 и 6 января с 12:00 до 16:00 на эспланаде в ледовом городке «Лукоморье» (0+) пройдут интерактивные развлекательные программы для детей.

6 января в 19:00 в Органном концертном зале с премьерой программы «Прославляя небеса» (6+) выступят лауреаты международных конкурсов: солисты Пермской краевой филармонии — «Хорус-квартет» под управлением Александра Рогожкина и органистка Евгения Камянская, а также солистка Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано). Основу концерта составят сочинения Баха, Листа и Моцарта.

6 и 7 января в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится Рождественский концерт The Hogwarts Christmas Suite (6+). Исполнители: симфонический ансамбль Christmas ensemble и хор Kama Cantabile.

До 7 января в Историческом парке «Россия — моя история» в рамках постоянной экспозиции «Романовы» (0+) проходит серия экскурсий «Как встречали Новый год в России», на которых расскажут, как менялись обычаи встречи новолетия во времена царей легендарной династии.

7 января в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят балет «Щелкунчик» (12+) в хореографии Рудольфа Нуреева.

7 января в 15:00 в Доме Мешкова пройдёт интерактивная программа «Рождественский вечер» (6+).

7 января в 16:00 в Приходе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии Римско-католической церкви пройдёт традиционный рождественский концерт «Abendmusik. Под рождественской звездой» (12+). Праздничную духовную музыку исполнят артисты Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Басюл (орган) и Рустам Зиганшин (труба).

7 января в 18:00 в ПДНТ «Губерния» пройдёт концерт солиста московского театра «Новая опера» Сергея Шеремета «Воспоминания» (12+).

7, 8 и 10 января в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт интерактивная программа «Святки в Хохловке: Святые вечера» (0+). Гости музея разучат специальные колядки, узнают, что такое «козули», и поиграют в уличные игры. Завершит праздник вертепное представление «Царь Ирод» и тихие посиделки с деревенскими сказками и рассказами о пермских чудесах, воспоминания о которых сохранились в быличках. Часть программы пройдёт на свежем воздухе, другая часть — в избе Н.П. Светлакова.

Пермский краеведческий музей

До 8 января на набережной работает «Приёмная Деда Мороза» (0+). Маленькие гости «Приёмной» могут прочесть Дедушке Морозу стихи или исполнить песни, загадать свои желания, сделать совместную фотографию, а также принять участие в мастер-классах и интерактивных программах.

НТВ

До 8 января в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» проходят ремесленные мастер-классы от народных мастеров Прикамья (6+).

До 8 января в музее современного искусства PERMM работает зимняя мастерская «Воспоминания о будущем» (16+).

До 8 января в 17:00 в «Кристалл-центре» проходит новогодняя ретроспектива фильмов Федерико Феллини. 5 января зрители увидят «8 с половиной» (18+) с Марчелло Мастроянни; 6 января — музу Феллини Джульетту Мазину в ленте «Джульетта и духи» (16+). 7 января на экране — фильм-праздник о богемном Риме «Сладкая жизнь» (18+). Завершит программу 8 января последний фильм главного итальянского мечтателя «Голос Луны» (18+).

8 января в 19:00 в частной филармонии «Триумф» зрителей ждут два новогодних немых фильма в сопровождении импровизации на фортепиано. В программе вечера «Ночь перед Рождеством» (0+, 1913 г.) и «Морозко» (0+, 1924 г.). За клавишами пермский пианист Александр Колесников.

9 января в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят Большой рождественский концерт Йонаса Кауфмана «Рождество с друзьями» (6+). Звёздный тенор приглашает зрителей уже на свой третий рождественский концерт, на этот раз мероприятие пройдёт в одном из самых традиционно «рождественских» регионов Германии — в Рудных горах.

До 10 января в Органном концертном зале проходит Х Международный Рождественский фестиваль (6+). 7 января в 19:00 Уральский государственный камерный хор приглашает на программу «Рождество Христово» (6+), 8 января программу «Old Christmas. Старинное Рождество» (6+) представят гости из Москвы — вокальный дуэт Ave Maria, а также Дмитрий Черевко (ренессансная гитара, флейта) и Мария Моисеева (орган). Заключительный концерт фестиваля состоится 10 января в 19:00. Зрителей ждёт программа «Величит душа моя Господа» (6+) в исполнении мужского вокального ансамбля собора Василия Блаженного «Дорос».

10 января в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят «Ночь перед Рождеством» (6+) в исполнении артистов Детского музыкального театра им. Наталии Сац.

10 января в 19:30 в театре «Сцена-Молот» стартуют гастроли Российского академического Молодёжного театра (Москва). Зрителей ждёт моноспектакль Владимира Богатырёва «Сон смешного человека» (16+). Исполнитель — Алексей Мишаков. Этот же спектакль можно увидеть 12 января в 17:00. В рамках гастролей 11 и 12 января в 19:00 на большой сцене Театра-Театра можно увидеть рок-балладу для подростков «Остров сокровищ» (12+).

12 января в ПДНТ «Губерния» стартует Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» (0+).

Дом народного творчества «Губерния»

12 января в 19:00 в Театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт концерт солистов Пермской оперы (6+). В программе — произведения Брамса, Вагнера, Штрауса, Малера и Берга. Хормейстеры: Екатерина Антоненко, Вячеслав Козленко. Дирижёр: Владимир Ткаченко.

13 января в 19:00 в Театре юного зрителя пройдёт традиционный Старый Новый год с группой «Смирный и друзья» — «Вечерник» (16+).

До 13 января 2024 года в Пермской Арт-резиденции работает выставка «Как в зеркалах возникло отраженье. Часть 1» (0+). Участники выставки — члены Союза художников России, художники со специальным художественным образованием и студийцы (студия Валентина Жданова), не имеющие художественной подготовки, но много лет занимающиеся изобразительным искусством.

До 16 января в галерее Анастасии Поповой (ул. Сибирская, 4а) работает выставка «Светло и спокойно» (0+), в которой приняли участие более двадцати пермских авторов. В их числе — Вера Колесникова, Евгения Балдина, Марина Еркович, Ольга Молчанова-Пермякова и др.

До 20 января в Пермской Арт-резиденции работает выставка Валентина Жданова «Как в зеркалах возникло отраженье. Часть 2» (0+). Экспозиция состоит из произведений разных периодов: последних десятилетий ХХ века и более двух десятков лет нового столетия.

До 21 января в арт-пространстве «Другие круги» ЦВЗ можно увидеть передвижной выставочный проект петербургского коллекционера и мецената, директора музея «Петербургский художник» и автора проекта восстановления исторической усадьбы Строгановых-Голицыных «Марьино» Галины Степановой «Из Марьино во Францию» (0+). Экспозиция включает этюды и картины, созданные в пейзажном парке Марьино и в предместьях Франции. Участники проекта — молодые живописцы, выпускники Санкт-Петербургской Академии художеств им. Репина.

До 4 февраля в Центральном выставочном зале работает выставка «Память территории» (0+). Выставочное пространство объединяет предметы из художественных, этнографических, научных, краеведческих и других коллекций пермских музеев, а темы пермского звериного стиля, пермской деревянной скульптуры, народной культуры коми-пермяков, пермских художников, пермского балета, пермских лагерей, наследия Строгановых и другие вплетаются в единую историю территории.

До 29 февраля в частной галерее «Дом Боне» работает выставка пермской художницы Анастасии Поповой «Алтай» (0+).

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