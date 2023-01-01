Алёна Бронникова Главный ледовый городок Перми будет работать в новогоднюю ночь до 3 часов В последующие дни он будет работать с 10 до 23 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 30 декабря открылся ледовый городок на эспланаде. Как сообщает городская администрация, в ночь на 1 января он будет работать до 3 часов.

«Главный ледовый городок «Лукоморье» на городской эспланаде открыт и ждёт пермяков и гостей города. В новогоднюю ночь ледовый городок будет открыт до 3:00. Здесь установят экран, на котором будут транслироваться поздравления», — рассказали в мэрии.

В первый день нового года он откроется в 15 часов, а в последующие дни посетить его можно будет с 10 до 23 часов. Во время каникул, с 3 по 6 января, для гостей будут проводиться интерактивные программы и конкурсы с аниматорами. Они будут проходить с 12 до 16 часов.

Центральный городок на эспланаде в этом году посвящён русским сказкам и получил название «Лукоморье». Мастера изготовили 15 ледяных объектов. Девять из них — горки разной высоты: «Избушка на курьих ножках», «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо-рыба-кит», «Золотой петушок», «Шамаханская царица» и другие, а также скульптуры персонажей русских сказок и пушкинского «Лукоморья». На месте фонтана построена световая инсталляция «Море вздуется бурливо».

Уже не первый год массового празднества в новогоднюю ночь на эспланаде не будет.

Ранее «Новый компаньон» публиковал афишу новогодних мероприятий, которые пройдут в Перми с 29 декабря по 5 января.





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