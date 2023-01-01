Рузанна Баталина корреспондент Новогодняя афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 29 декабря по 5 января Поделиться Твитнуть

29 декабря на набережной откроется «Приёмная Деда Мороза» (0+). Она продолжит работу до 8 января.

30 декабря в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят балет «Щелкунчик» (12+) в хореографии Рудольфа Нуреева.

30 декабря в 18:00 на эспланаде откроется главный ледовый городок «Лукоморье» (0+), посвящённый русским сказкам. С 3 по 6 января с 12:00 до 16:00 там пройдут интерактивные развлекательные программы.

30 декабря в 18:30 в «Кристалл-центре» «Пермская синематека» за два дня до официального российского проката приглашает на предпоказ мелодрамы Аличе Рорвахер «Химера» (18+). Мировая премьера состоялась ранее в этом году в рамках основной программы Каннского кинофестиваля, где фильм получил Премию французской ассоциации киноискусств (AFCAE).

30 декабря в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» и 2 января в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят рождественского «Щелкунчика» (6+) в редакции хореографа Василия Вайнонена и оригинальных мультимедийных декорациях. Исполняют учащиеся Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой.

31 декабря в 17:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдёт новогодний концерт Пермского губернского оркестра «Сон в зимнюю ночь» (6+).

31 декабря в 18:00 состоится онлайн-трансляция балета-феерии «Щелкунчик» (6+) из Пермского театра оперы и балета. Посмотреть спектакль с участием Полины Ланцевой и Кирилла Макурина можно на сайте театра, на его страничке «ВКонтакте» и на его YouTube-канале.

Андрей Чунтомов

31 декабря в 18:00 в Театре-Театре зрители увидят мюзикл «Винил» (12+).

31 декабря в 18:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт спектакль-концерт Альберта Макарова «Вертинский» (16+). Аккомпанирует Александр Колесников.

31 декабря в 18:00 в Органном концертном зале в рамках Х Международного Рождественского фестиваля (6+) состоится праздничный концерт «Новый год с «Хорус-квартетом» (6+). В концерте примут участие солисты Пермской филармонии Александр Прокопчук (аккордеон), Гульназ Гарипова (фортепиано) и эстрадно-джазовая певица Татьяна Ткаченко. Также в рамках фестиваля 2 января в 12:00 и 15:00 зрителей ждут «Рождественские приключения» (6+) в исполнении Марии Лобецкой (орган), Константина Березина (саксофон) и мастера песочной анимации Елены Полторацкой. 3 января в 19:00 Екатерина Мельникова (орган) и Сергей Шитов (кларнет) исполнят «Сон в зимнюю ночь» (6+), а 4 января в 15:00 квартет «Каравай» приглашает на «Карнавал животных» (6+).

С 2 по 8 января в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут ремесленные мастер-классы от народных мастеров Прикамья (6+).

До 3 января в «Кристалл-центре» «Пермская синематека» показывает «Великую магию» (16+) Нанни Моретти.

3 января в 14:00 в фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Купоросное, клюквенное, урановое...» (12+ от 13 лет), посвящённая коллекции стеклянных изделий различных эпох из фондов музея.

3 января в 19:00 в пространстве «Дом» пройдёт акустический концерт Альберта Макарова «Диалог у новогодней ёлки» (12+).

С 3 по 7 января в историческом парке «Россия — Моя история» в рамках постоянной экспозиции «Романовы» (0+) пройдёт серия экскурсий «Как встречали Новый год в России», на которых расскажут, как менялись обычаи встречи новолетия во времена царей легендарной династии. Участники смогут переместиться во времени на четыре века назад, представив себе, что значит встречать новый год осенью и украшая новогодний сноп яблоками, как это делали в старину, до Петра I. Узнают, почему новация императора-реформатора — о переходе празднования Нового года на 1 января — была принята без сопротивления, а также с какого времени стало принято наряжать ёлку и чем, от какого литературного персонажа происходит Дед Мороз и в каком столетии он стал приходить поздравлять детей. Кроме того, 4 января пройдёт мастер-класс «Лошадка-качалка», на котором ребята изготовят и украсят мягкую игрушку на ёлку.

фото: Исторический парк Россия - моя история

С 4 по 8 января в «Кристалл-центре» пройдёт новогодняя ретроспектива фильмов Федерико Феллини. Открывает программу 4 января картина «Маменькины сынки» (18+).

4 января в 18:00 в Пространстве «Дом» состоится концерт-трибьют Эми Уайнхаус (16+). Исполнители: Анаида Зубова (вокал), Марина Ивонина (клавиши), Даниил Брюханов (бас), Вячеслав Разуваев (гитара), Сергей Исаков (труба), Николай Портнов (барабаны), Катя Яньшина (бэк-вокал) и Вика Правкова (бэк-вокал).

4 и 5 января Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на интерактивную викторину «Новогодний калейдоскоп» и карточные настольные игры «Кто умный?», «Взрослые против детей» и «Зарядка для ума». Оба дня в 11:00 и 14:00 будет проходить квест «Замок Чародея»: путешествие по библиотечным локациям, загадки из старинных книг, задания, которые помогут отыскать дорогу домой. Музыкальный отдел подготовил занятие для взрослых и детей «Новогодняя мистерия: домашний театр теней». Оно состоится 4 и 5 января в 13:00 по предварительной регистрации (тел. 236-01-89). 5 января в 15:00 состоится встреча «Творчество Джерома Сэлинджера: «Над пропастью во ржи», рассказы и повести». Гости библиотеки увидят выставку в лестничных пролётах «Семейные будни» (по страницам журнала «Живописное обозрение» второй половины ХIХ века). В отделах Горьковки будут работать книжные выставки на новогодние и рождественские темы.

фото: Денис Кабанов

5 января в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится презентация альбома «Внутри» группы «Моя дорога» (12+) — музыкального коллектива, исполняющего песни собственного сочинения, авторов саундтрека к сериалу «Красная королева» про известную советскую манекенщицу Регину Збарскую.

До 13 января 2024 года в Пермской Арт-резиденции работает выставка «Как в зеркалах возникло отраженье. Часть 1» (0+). Участники выставки — члены Союза художников России, художники со специальным художественным образованием и студийцы (студия Валентина Жданова), не имеющие художественной подготовки, но много лет занимающиеся изобразительным искусством.

До 16 января в галерее Анастасии Поповой (ул. Сибирская, 4а) работает выставка «Светло и спокойно» (0+), в которой приняли участие более двадцати пермских авторов: Вера Колесникова, Евгения Балдина, Марина Еркович, Ольга Молчанова-Пермякова и другие.

До 20 января в пермской Арт-резиденции работает выставка Валентина Жданова «Как в зеркалах возникло отраженье. Часть 2» (0+). Экспозиция состоит из произведений разных периодов: последних десятилетий ХХ века и более двух десятков лет нового столетия.

До 21 января в арт-пространстве «Другие круги» ЦВЗ можно увидеть передвижной выставочный проект петербургского коллекционера и мецената, директора музея «Петербургский художник» и автора проекта восстановления исторической усадьбы Строгановых-Голицыных «Марьино» Галины Степановой «Из Марьино во Францию» (0+). Экспозиция включает этюды и картины, созданные в пейзажном парке Марьино и в предместьях Франции. Участники проекта — молодые живописцы, выпускники Санкт-Петербургской Академии художеств им. Репина.

До 4 февраля в Центральном выставочном зале работает выставка «Память территории» (0+). Выставочное пространство объединяет предметы из художественных, этнографических, научных, краеведческих и других коллекций пермских музеев, а темы пермского звериного стиля, пермской деревянной скульптуры, народной культуры коми-пермяков, пермских художников, пермского балета, пермских лагерей, наследия Строгановых и другие вплетаются в единую историю территории.

До 29 февраля в частной галерее «Дом Боне» работает выставка пермской художницы Анастасии Поповой «Алтай» (0+).

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