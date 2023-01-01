Алёна Бронникова На строительство ледового городка в Перми власти готовы выделить 29,5 млн рублей Оформление новогоднего комплекса будет связано со сказочной тематикой Поделиться Твитнуть

Ледовый городок

Константин Долгановский

Власти Перми готовы потратить на обустройство новогоднего ледового комплекса на городской эспланаде 29,5 млн руб. Согласно информации на портале госзакупок, заказчиком является «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий».

Заявки на участие принимаются до 17 октября. Подрядчика определят 20 октября.

Как сообщается в техническом задании, в оказание услуг входит четыре этапа. К работам исполнитель должен будет приступить 1 ноября. Первый этап включает в себя разработку технологических решений и рабочей документации новогоднего комплекса и подготовительные работы. К устройству городка необходимо приступить 2 декабря и завершить монтаж к 27 числу. В течение всего зимнего периода подрядчик должен проводить его обслуживание. Срок исполнения последнего, четвёртого этапа, в который входит демонтаж комплекса, указан с 12 февраля по 6 марта 2024 года.

Сайт Госзакупки: конкурсная документация

Всего подрядчик должен смонтировать 15 ледовых объектов, среди которых горки, скульптуры и покатушка «Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой…» общим периметром 42,5х26 м. Все они будут посвящены сказочной тематике. В документации приведены эскизы объектов.

Сайт Госзакупки: конкурсная документация

Для фотографирования планируется установить пять скульптур. Это будут герои русских народных сказок: Баба Яга, Кощей Бессмертный, Птица Сирин, Птица Алконост и Птица Гамаюн. Горок в этом году будет установлено девять: три трёхметровых, две двухметровых, остальные — метровые. Среди них появятся также сюжеты сказок Александра Пушкина и Петра Ершова. Посетители смогут покататься, например, на горках: «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо рыба-кит», «Шамаханская царица», «Конёк-Горбунок» и др.

Сайт Госзакупки: конкурсная документация

Общий объём льда на строительство городка с учётом ремонта фигур составит 879,5 куб. м. Все объекты будут оборудованы подсветкой.

Сайт Госзакупки: конкурсная документация

В прошлом году строительство и обслуживание новогоднего комплекса обошлось Перми в 29,75 млн руб. Ледовый городок состоял из 19 объектов.

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