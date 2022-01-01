Максим Артамонов корреспондент Ледовый городок на эспланаде построит ИП Тютнев Сумма контракта составила более 29 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурс на установку новогоднего комплекса на городской эспланаде выиграл ИП Алексей Тютнев, сообщается на сайте госзакупок.





Начальная (максимальная) цена контакта составляла 30 млн руб. Тютнев предложил смонтировать ледовый городок за 29 млн 750 тыс. руб.





Согласно условиям контракта, подрядчик должен смонтировать новогодний комплекс с 7 ноября до 27 декабря этого года. Ледовый городок будет работать с 28 декабря 2022 года по 19 февраля 2023 года. А с 20 февраля по 6 марта следующего года его должны демонтировать.





Всего подрядчик должен смонтировать 19 ледовых объектов: 14 горок, 7 из которых трёхметровые, покатушку «Пермский ящер», две композиции — «300 лет Перми» и «Электродуговая сварка Славянова», ограждение новогодней ёлки, ледовый лабиринт «Пермь, я люблю тебя».





Эскизы объектов размещены в конкурсной документации. Большинство из них посвящены юбилею Перми. Отдельный комплекс из пяти горок будет посвящён малым пермским рекам.

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