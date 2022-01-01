Мэрия ищет исполнителя на монтаж и обслуживание новогоднего городка на эспланаде Перми Эскизы горок и других ледовых объектов представлены в конкурсной документации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми объявила конкурс на оказание услуг по обеспечению функционирования новогоднего городка в 68 квартале эспланады. Информация появилась на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 28 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта - 30 млн руб.

Согласно конкурсной документации, исполнитель приступит к устройству новогоднего комплекса 7 ноября и завершит монтаж к 27 декабря. Далее, с 28 декабря по 19 февраля он будет оказывать услуги по обслуживанию городка и выполнит демонтаж объектов к 6 марта.

Горка Татищев

Всего подрядчик должен смонтировать 19 ледовых объектов: 14 горок, семь из которых трёхметровые, покатушку «Пермский ящер», две композиции «300 лет Перми» и «Электродуговая сварка Славянова», ограждение новогодней ёлки, ледовый лабиринт «Пермь, я люблю тебя».

горка Екатерина

Эскизы объектов размещены в конкурсной документации. Большинство из них посвящены юбилею Перми. К примеру, появятся горки «Татищев», «Указ Екатерины», «Егошихинский завод», "Гербовая", «Молотов».

композиция "300 лет Перми"

Отдельный комплекс из пяти город будет посвящён малым пермским рекам.

горки, посвящённые малым рекам Перми

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