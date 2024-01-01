Алёна Бронникова Стали известны подробности смерти мужчины в гипермаркете «Лента» в Перми Посетитель залпом выпил бутылку водки и умер в торговом зале Поделиться Твитнуть

Причиной смерти пермяка, который пришёл в воскресенье в гипермаркет «Лента» за покупками, могла стать алкогольная интоксикация. Подробностями происшествия поделился perm.aif.ru.

Информация о найденном в торговом зале «Ленты» на бульваре Гагарина, 65 (здание бывшей «Пермской ярмарки») теле мужчины появилась в СМИ 15 января. Как рассказали в самом магазине, посетитель пришёл утром в нетрезвом виде. Он открыл стоящую на прилавке в отделе алкогольных напитков бутылку водки и выпил, а затем взялся за бутылку виски. Сотрудники заметили кражу и вызвали отряд Росгвардии.

Судя по записи камер видеонаблюдения, мужчина успел сделать несколько глотков виски, но потерял сознание и упал. Он умер до приезда скорой. Опустошённую бутылку из-под водки изъяли для проведения экспертизы.

В полиции информацию подтвердили. Личность мужчины 1979 г.р. была установлена, организована проверка случившегося. Внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.

В соцсетях появились споры о причине смерти, а также о том, мог ли мужчина залпом выпить большое количество алкоголя. Главный внештатный специалист по терапии министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина в комментарии изданию рассказала, что человек может залпом выпить литр жидкости, в том числе и алкоголя. В среднем смертельная доза спиртных напитков составляет около 1,4 л.

«Смертельная доза алкоголя для человека может составлять от 3,5 до 5 промилле в крови. Но у каждого она индивидуальна и зависит от стажа употребления человеком алкоголя, наличия хронических заболеваний, возраста и массы тела. Для среднего человека смертельная доза крепкого алкоголя составляет примерно 1,4 литра», — сообщила эксперт.

Несчастных случаев, связанных с употреблением спиртных напитков в больших количествах, известно немало. В прошлом году Пермский край занял 64 место в рейтинге регионов по вредным привычкам населения, ухудшив предыдущие показатели. В основу рейтинга вошли потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число совершённых в состоянии опьянения преступлений и смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя и наркотиков.

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