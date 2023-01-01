Максим Артамонов В Пермском крае стали больше употреблять алкоголь и курить Наш регион занял 64 место в рейтинге регионов по вредным привычкам населения Поделиться Твитнуть

Эксперты РИА Новости узнали, у жителей каких регионов больше всего вредных привычек, связанных с употреблением алкоголя и табачных изделий. Самыми «здоровыми» регионами, где меньше всего пьют и курят, оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Пермский край занял в списке 64-е место, ухудшив свои позиции за год.

В аутсайдерах рейтинга оказались регионы Дальневосточного федерального округа. Больше всего привержены вредными привычкам жители Камчатского края, Еврейской автономной области и Республики Хакасия, Сахалинской и Амурской областей.

В основу рейтинга легли шесть показателей: потребление табачных изделий; продажа алкоголя; число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя; а также число преступлений, связанных с наркотиками.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.