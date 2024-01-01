В Перми в гипермаркете «Лента» нашли труп мужчины Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В гипермаркете «Лента», который находится на бульваре Гагарина, 65 (здание бывшей «Пермской ярмарки»), в воскресенье обнаружили труп мужчины. Информация об этом появилась в паблике «ЧП и ДТП | Пермь» в соцсетях.

По словам очевидцев, мужчина залпом выпил пять чекушек и умер. Рядом с погибшим лежала бутылка виски.

СМИ сообщают, что он пришёл в магазин за покупками. Сотрудники магазина обнаружили труп в районе обеда.

Как уточняет 59.ru со ссылкой на полицию, сообщение об обнаружении трупа в торговом зале поступило в дежурную часть отдела по Мотовилихинскому району Перми днём 14 января.

«Личность мужчины 1979 г.р. установлена. По данному факту проводится проверка», — рассказали в полиции.

При этом в ведомстве добавили, что внешних признаков насильственной смерти на мужчине не обнаружено.

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