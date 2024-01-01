По факту смертельного ДТП в Прикамье возбудили уголовное дело Виновник аварии не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В отделе МВД России по Добрянскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка.

Речь идёт об автоаварии, произошедшей 16 января около 20.00 на 64 км автодороги Пермь—Березники. Сотрудниками МВД предварительно установлено, что 32-летний житель Удмуртии, управлявший большегрузом КАМАЗ с полуприцепом, выезжая с прилегающей территории, грубо нарушил правила — не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге лесовозу и допустил столкновение. В результате ДТП 41-летний водитель лесовоза погиб на месте.

ГУ МВД России по Пермскому краю

Установлено, что водитель КАМАЗа ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 16 января также произошла смертельная авария, унёсшая жизни трёх человек. На 177 км трассы Пермь—Березники автобус «Хигер», перевозивший рабочих, столкнулся с автомобилем «Рено-Логан».

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