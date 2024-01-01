В аварии с автобусом на трассе Пермь—Березники погибли три человека Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Во вторник, 16 января, в 8:20 местного времени на 177 км трассы Пермь—Березники произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса «Хигер», перевозившего рабочих. Автобус столкнулся с автомобилем «Рено-Логан».

По предварительной информации краевой ГИБДД, находившийся за рулём легковушки 80-летний мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и врезался в пассажирское транспортное средство.

В результате столкновения погибли пенсионер, находившийся за рулём «Рено», и двое его пассажиров. В автобусе пострадавших нет.

фото: ГИБДД

В настоящее время на месте аварии продолжают работать сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее "Новый компаньон" сообщал, что в начале января в ДТП на дороге Кукуштан—Чайковский также погибли три человека. Авария случилась по той же причине: один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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