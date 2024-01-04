Екатерина Артёмова На дороге Кукуштан—Чайковский произошло смертельное ДТП Погибли три человека Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Кукуштан—Чайковский погибли три человека. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные полиции.

По информации в телеграм-канале краевого главка МВД, авария произошла 3 января около 16:20. Водитель автомобиля марки Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.

В результате водитель и пассажирка отечественного автомобиля, а также пассажирка иномарки скончались на месте ДТП. Водитель, две несовершеннолетние пассажирки Hyundai и несовершеннолетний пассажир ВАЗа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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