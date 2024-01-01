Максим Артамонов В аварии на трассе Пермь—Березники погиб водитель лесовоза ДТП произошло из-за столкновения двух "камазов" Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, вечером 16 января на 64 км автодороги Пермь—Березники произошло смертельное ДТП с участием двух "камазов".

По данным дорожной полиции, в 19:55 водитель автомобиля «КамАЗ» 1991 г.р. при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности своего манёвра. Он не предоставил преимущество в движении, что привело к столкновению с лесовозом «КамАЗ», водитель которого ехал из Перми по направлению в Березники.

В результате аварии водитель лесовоза погиб. Его личность устанавливается.

После ДТП на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, чтобы уточнить все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД напомнили, что невнимательность, рискованная манера вождения или просто ошибка на дороге могут привести к печальным последствиям.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 16 января также произошла смертельная авария, унёсшая жизни трёх человек. На 177 км трассы Пермь—Березники автобус «Хигер», перевозивший рабочих, столкнулся с автомобилем «Рено-Логан». По предварительным данным, за рулём легковушки был 80-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и врезался в автобус. В результате погибли пенсионер, находившийся за рулём «Рено», и двое его пассажиров. В автобусе никто не пострадал.

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