Максим Артамонов Заявление по отзыву мандата у депутата Сергея Медведева в думу Перми пока не поступало Ранее парламентария исключили из партии и фракции за критику СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказал «Новому компаньону» председатель комитета Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту Василий Кузнецов, в городской парламент пока не поступало заявление от фракции КПРФ о лишении Сергея Медведева мандата депутата.

«Могу официально пояснить: никакие документы по поводу поименованного вами депутата (Сергея Медведева — ред.), по моей информации, в Пермскую городскую думу не поступали. Будут документы — будем рассуждать. Это точно пока не находится в сфере полномочий комитета по муниципальному самоуправлению и регламенту», — сообщил Кузнецов.

На вопрос «Нового компаньона» о процедуре лишения мандата в пресс-службе Пермской городской думы сослались на ч. 10 ст. 40 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В этой статье говорится о том, что полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в семи случаях: смерти; отставки по собственному желанию; признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства.

Руководитель крайкома КПРФ Ксения Айтакова подтвердила, что заявление в городской парламент от партии относительно мандата Медведева пока не поступало.

Как ранее писал «Новый компаньон», Сергей Медведев находится за пределами РФ. В беседе с нашим изданием он рассказал, что следующим в партийном списке, по которому он избирался в думу, был Кирилл Мазин, и, возможно, мандат перейдёт ему. Кирилл Мазин — выпускник Пермского военного института внутренних войск МВД России, ранее судимый за мошенничество.

Сергея Медведева исключили из партии 11 января, а 13 января — из фракции КПРФ в Пермской городской думе. Поводом для исключения стал его пост ВКонтакте, опубликованный 31 декабря прошлого года. В нём депутат осудил российскую спецоперацию, которая проводится на территории Украины. На эту запись 11 января обратили внимание местные telegram-каналы, а гордума в тот же день оперативно направила запрос в правоохранительные органы. Медведева вызвали в крайком и потребовали написать заявление о выходе из партии.

Сергей Медведев был избран в Пермскую городскую думу по партийным спискам КПРФ в 2021 году. Он входил во фракцию КПРФ в городском парламенте и в комитет по социальной политике.

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