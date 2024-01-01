Максим Артамонов

Предпринимательница из Перми зарегистрировала бренд «Шаурма не за горами»

Пять лет назад её кафе прославилось неоднозначной рекламой

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Шаурма не за горами

Фото: vk.com/shaurmanezagorami

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) одобрила заявку пермской предпринимательницы Вероники Бурдиной на регистрацию бренда «Шаурма не за горами». Теперь в течение 10 лет у неё будут исключительные права на это название. Об этом сообщает ИА «Текст».

Вероника Бурдина сама занимается продвижением своего кафе, придумывая для этого неоднозначную рекламу. Зачастую это провокационный и шокирующий контент, эксплуатирующий образы и темы секса и религии.

"Шаурма не за горами" открылась в начала 2019 года на ул. Чкалова. Она специализировалась на приготовлении шаурмы, в том числе по нетрадиционным рецептам. Сейчас в городе, согласно информации с официальной странице заведения ВКонтакте, семь кафе.

Как писал ранее «Новый компаньон», в 2019 году это пермское кафе разместило в соцсети рекламу с фотографией девушки с обнажёнными плечами, которая держит в скрещённых на груди руках шаурму. Над её головой виден нимб, состоящий из нескольких маленьких изображений шаурмы. Ещё две шаурмы за её спиной имитируют крылья.

Такая неоднозначная реклама вызвала особый интерес у Пермской епархии РПЦ. Вероника Бурдина тогда признавалась в комментариях пермским СМИ, что таким образом привлекает внимание публики к заведению. 

После критики реклама в соцсетях была удалена, но проверкой законности рекламы занялись в Пермском УФАС. В итоге экспертный совет управления ФАС не обнаружил нарушения закона в рекламе кафе с шаурмой, а Бурдина принесла извинения за некорректную рекламу.

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