Максим Артамонов Предпринимательница из Перми зарегистрировала бренд «Шаурма не за горами» Пять лет назад её кафе прославилось неоднозначной рекламой Поделиться Твитнуть

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) одобрила заявку пермской предпринимательницы Вероники Бурдиной на регистрацию бренда «Шаурма не за горами». Теперь в течение 10 лет у неё будут исключительные права на это название. Об этом сообщает ИА «Текст».

Вероника Бурдина сама занимается продвижением своего кафе, придумывая для этого неоднозначную рекламу. Зачастую это провокационный и шокирующий контент, эксплуатирующий образы и темы секса и религии.

"Шаурма не за горами" открылась в начала 2019 года на ул. Чкалова. Она специализировалась на приготовлении шаурмы, в том числе по нетрадиционным рецептам. Сейчас в городе, согласно информации с официальной странице заведения ВКонтакте, семь кафе.

Как писал ранее «Новый компаньон», в 2019 году это пермское кафе разместило в соцсети рекламу с фотографией девушки с обнажёнными плечами, которая держит в скрещённых на груди руках шаурму. Над её головой виден нимб, состоящий из нескольких маленьких изображений шаурмы. Ещё две шаурмы за её спиной имитируют крылья.

Такая неоднозначная реклама вызвала особый интерес у Пермской епархии РПЦ. Вероника Бурдина тогда признавалась в комментариях пермским СМИ, что таким образом привлекает внимание публики к заведению.

После критики реклама в соцсетях была удалена, но проверкой законности рекламы занялись в Пермском УФАС. В итоге экспертный совет управления ФАС не обнаружил нарушения закона в рекламе кафе с шаурмой, а Бурдина принесла извинения за некорректную рекламу.

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