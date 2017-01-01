ФАС не нашла нарушений в рекламе «божественной шаурмы»

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Реклама шаурмы

Фото: Instagram

Экспертный совет управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю не обнаружил нарушения закона в рекламе кафе с шаурмой, которая вызвала недовольство Пермской епархии Русской православной церкви. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое УФАС.

«Пермское УФАС России провело проверку по информации СМИ о ненадлежащей рекламе кафе «Шаурма не за горами», размещённой в социальной сети «ВКонтакте», по результатам которой нарушения требований ч. 6 ст. 5 Федерального закона «О рекламе» не установлено», — цитирует издание представителя ведомства.

Он отметил, что, согласно позиции ФАС, требования этого закона не распространяются на сайт продавца и изготовителя товара, а также на его официальные группы в соцсетях.

Ранее пермское кафе, специализирующееся на приготовлении шаурмы, разместило в соцсети рекламу с фотографией девушки с обнажёнными плечами, которая держит в скрещённых на груди руках шаурму. Над её головой виден нимб, состоящий из нескольких маленьких изображений шаурмы, кроме того, две шаурмы за её спиной имитируют крылья.

Кафе «Шаурма не за горами» на ул. Чкалова в Перми известно своими неоднозначными рекламными акциями. Владелица кафе Вероника Бурдина признавалась в комментариях пермским СМИ, что таким образом привлекает внимание публики к заведению. Вероника сама занимается продвижением своего кафе, ранее она работала маркетологом в пермском общепите.

После критики реклама в соцсетях была удалена, но проверкой законности рекламы занялись в Пермском УФАС.