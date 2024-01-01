Максим Артамонов В спецоперации на Украине убили военнослужащего из Пермского края Андрея Иванова Его похоронят 16 января Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кизела

На СВО убили военнослужащего из Кизела Андрея Иванова. Об этом сообщают местные власти на официальной странице ВКонтакте.

Известно, что Иванов родился в 1970 году. Обстоятельства его гибели власти не разглашают.

Прощание с погибшим пройдёт 16 января в Кизеле.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели другого уроженца Кизела, Даниила Хайрулина. Он также участвовал в СВО и погиб в 24 года. Его похоронят сегодня.

Кроме того, 15 января состоялись похороны жителя Соликамска Романа Неверова. Он также погиб в зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины. Ему было 44 года. Обстоятельства его гибели местные власти не уточнили. Прощание состоится в ДК завода «Урал».

Напомним, на прошлой неделе в Прикамье похоронили военнослужащего из села Полозово Пермского края Дмитрия Силукова.

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