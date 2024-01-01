Максим Артамонов
В спецоперации на Украине убили военнослужащего из Пермского края Андрея Иванова
Его похоронят 16 января
На СВО убили военнослужащего из Кизела Андрея Иванова. Об этом сообщают местные власти на официальной странице ВКонтакте.
Известно, что Иванов родился в 1970 году. Обстоятельства его гибели власти не разглашают.
Прощание с погибшим пройдёт 16 января в Кизеле.
Ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели другого уроженца Кизела, Даниила Хайрулина. Он также участвовал в СВО и погиб в 24 года. Его похоронят сегодня.
Кроме того, 15 января состоялись похороны жителя Соликамска Романа Неверова. Он также погиб в зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины. Ему было 44 года. Обстоятельства его гибели местные власти не уточнили. Прощание состоится в ДК завода «Урал».
Напомним, на прошлой неделе в Прикамье похоронили военнослужащего из села Полозово Пермского края Дмитрия Силукова.
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