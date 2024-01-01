Максим Артамонов В спецоперации погиб 24-летний военнослужащий из Прикамья Даниил Хайруллин Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кизела

В ходе российской спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края, кизеловец Даниил Хайруллин. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на администрацию Кизела.

Хайруллин родился в 1999 году. Как и где именно погиб военнослужащий, не уточняется.

Прощание с участником СВО состоится сегодня, 15 января, в 12:00 в местном Дворце культуры.

Как сообщал «Новый компаньон», ранее стало известно, что во время спецоперации на территории Украины погиб житель Соликамска Роман Неверов. Ему было 44 года. Обстоятельства его гибели местные власти не уточнили. Прощание с солдатом также состоится сегодня, 15 января, в ДК завода «Урал».

Кроме того, на прошлой неделе прошли похороны военнослужащего из села Полозово Пермского края Дмитрия Силукова. Прощание с погибшим прошло 12 января в его родном селе. Обстоятельства гибели Дмитрия Силукова в администрации не раскрыли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.