В ходе СВО погиб житель Прикамья Дмитрий Силуков Его похоронят на родине 12 января Поделиться Твитнуть

Дмитрий Силуков

ВКонтакте

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Полозово Пермского края Дмитрий Силуков. Об этом в официальном аккаунте ВКонтакте сообщила администрация Большесосновского муниципального округа. Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Под постом слова сочувствия оставили уже десятки людей.

В информации сказано: «Прощание с Дмитрием Николаевичем состоится в 12.30 12 января 2024 года по адресу: с. Полозово, ул. Центральная, 53а». Обстоятельства гибели бойца в администрации не раскрыли.

Ранее сообщалось, что сегодня же, 12 января, в 13:30 в клубе деревни Москвино Кочёвского муниципального округа состоится прощание с погибшим в спецоперации жителем Прикамья Игорем Степановым. Ему было 36 лет. Отмечалось, что погиб он ещё в апреле прошлого года, но о его смерти стало известно недавно.

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