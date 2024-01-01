Максим Артамонов В ходе СВО на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Роман Неверов Ему было 44 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Соликамского городского округа

Во время специоперации на территории Украины погиб житель Соликамска Роман Неверов. Об этом сообщает администрация Соликамского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

Роман Неверов родился 11 февраля 1979 года. После окончания школы № 10 учился в Соликамском технологическом техникуме. После его окончания работал на предприятиях города.

Когда и где он погиб, местные власти не уточнили.

Прощание состоится 15 января в 12:00 в ДК завода «Урал».

Администрация Соликамского городского округа выразила соболезнования семье и близким погибшего.

Как сообщал «Новый компаньон», ранее в ходе СВО погиб уроженец села Полозово Пермского края Дмитрий Силуков. Прощание с военнослужащим состоялось в 12 января в его родном селе. Обстоятельства гибели Дмитрия Силукова в администрации не раскрыли.





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