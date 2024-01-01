Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми музей PERMM начинает новый проект в новом здании Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Пермь 300

В музее современного искусства PERMM открылось многофункциональное пространство, объединившее функции конференц-зала, лектория, зоны для мастер-классов и детских мастерских. Первые события новой программы пройдут уже в январе.

Многофункциональное пространство разместилось на втором этаже музея: на площади более 80 кв. м будут проводиться лекции, паблик-токи с художниками и кураторами, мастерские для взрослых и детей. Одна из особенностей нового зала — стена с панорамным остеклением, открывающая вид на большой Белый зал музея, в котором сейчас идёт показ масштабной инсталляции Дмитрия Булныгина «Баньян» (0+).

Уже в январе в новом пространстве пройдут мастерские «Воспоминания о будущем» (16+) — полтора часа медитативной арт-терапии с помощью создания угольных пиктограмм. Участники познакомятся с особенностями самого древнего, первобытного искусства, узнают о его влиянии на искусство современное, а в практической части занятия попробуют себя в роли первобытных охотников-летописцев, археологов и художников-футуристов и создадут собственные листы пиктограмм на тему прошедшего и наступившего года. Техники, используемые в арт-терапевтических мастерских, не требуют от участников специальных навыков или предварительной подготовки, поэтому принять участие в них может любой желающий. Ведущая программы — Татьяна Менжега, сертифицированный арт-педагог, гид музея PERMM.

Программы пройдут 13 и 14 января. Начало в 13:00.

В финале года PERMM открыл музыкальную сцену и объявил старт живых концертов, в ближайших планах — открытие музейного кафе.

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