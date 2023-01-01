Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В музее PERMM начинает работу концертная площадка Первый концерт состоится 28 декабря Поделиться Твитнуть

«Ганс Пфалль»

Музей современного искусства PERMM

В Музее современного искусства PERMM стартует серия концертов и встреч с музыкантами в рамках публичной программы к выставке «Хранители огня».

«Хранители огня» (16+) — выставка-исследование пермской музыкальной сцены с конца 1970-х годов до наших дней. Логично, что в рамках этого проекта в пространстве музея будут проходить вечерние встречи с ключевыми фигурами пермской музыкальной жизни, а также живые концерты известных музыкантов и групп города.

Первый концерт (18+) пройдёт в преддверии Нового года, 28 декабря, начало в 21:00. Его участниками станут сразу две пермские группы: «Ганс Пфалль» и «Приблизительно 20».

группа "Приблизительно 20"

Музей современного искусства PERMM

Билет на концерт даёт возможность посетить и все текущие выставочные проекты музея: «Хранители огня» (16+), «И да и нет» (16+), «Баньян» (0+), «Антиформа № 15» (6+).

«ГaнсПфалль» — ревайвал известного проекта времён «золотого периода Пермского рока». Давно распавшаяся группа собралась в прежнем составе. Своё нынешнее состояние группа описывает как «грязный звук, безбашенность текстов и умышленный уход от мелодичности в традиционном понимании».

Группа «Приблизительно 20», напротив, основана совсем недавно — летом 2022 года. В её репертуаре авторские песни, вдохновлённые как историями литературных героев, так и личными сюжетами. Ребята играют самый разный материал — от спокойных меланхоличных баллад до рок-н-ролльных боевичков, под которые можно потанцевать.

Даты концертов на 2024 год будут анонсированы отдельно, но содержание программы уже известно.

Первая встреча будет посвящена истории фестиваля «Рок-лайн». Зрители встретятся с его продюсером Еленой Зориной-Новосёловой.

Более двадцати лет фестиваль «Рок-лайн» был одним из самых главных и самых масштабных музыкальных событий Прикамья, а иногда и просто самым главным. Ежегодный опен-эйр привлекал тысячи зрителей на выступления как региональных команд, так и знаменитых на всю страну рок-групп. Придумал «Рок-лайн» в середине 1990-х годов известный пермский продюсер и музыкант Олег Новосёлов. После его смерти в 2004 году руководить фестивалем стала его вдова Елена. Она возглавляла «Рок-лайн» вплоть до его закрытия в 2017 году, когда он был старейшим непрерывно существовавшим в России рок-фестивалем.

Встреча будет сопровождаться концертом группы «Хмели-сунели» (18+), ради которого соберутся бывшие участники легендарной команды Евгения Чичерина.

Чичерина называли главной звездой пермского рока. Его группа была участником первого «Рок-лайна» в 1996 году на склоне кунгурской Ледяной горы. К сожалению, как это часто бывает с рок-звездами, он очень рано ушёл из жизни. Остались его песни и его друзья, бывшие участники группы «Хмели-Сунели». Их выступление — это воспоминание как о Евгении Чичерине, так и о первом «Рок-лайне».

На второй встрече — «Особенности пермской музыкальной сцены» — спикером станет Борис Бейлин, настоящая легенда пермской музыкальной жизни, коллекционер винила и знаток музыки. Ещё в 1980-е годы основал одну из первых панк-групп в городе, а затем и второй пермский рок-клуб.

С концертом в этот день выступит ещё одна легендарная команда — «Муабгалш» (18+).

«Шлагбаум» — так называлась одна из групп, стоявших у истоков второго пермского рок-клуба, но со временем её состав серьезно изменился, старое название уже не совсем подходило. Тогда и появился «Муабгалш» — тот же «Шлагбаум», только наоборот. Под этим именем группа стала одной из самых известных и значимых в пермской музыке. После долгого перерыва лидер группы Юрий Борисов снова вернулся к концертам, и его выступление — это возможность окунуться в атмосферу городского рок-клуба и «золотого века» пермской музыки.

На третьей встрече Елена Максимович расскажет историю музыкального паба «Гвоздь».

Больше десяти лет своего существования паб «Гвоздь» был важной точкой на музыкальной карте Перми. Там выступали все значимые городские рок-группы, приезжали с гастролями известные музыканты, паб становился площадкой многих фестивалей, проходивших в городе. Именно «Гвоздь» породил моду среди пермских баров системно приглашать к себе музыкантов для выступлений. Сделала «Гвоздь» музыкальным его маркетолог Елена Максимович. Она приглашала солистов и группы и даже сама делала афиши их выступлений.

С концертом выступит группа «Джамахирия» (18+) во главе с Олегом Селезнёвым, одна из самых легендарных групп пермской рок-сцены, которая, естественно, выступала в пабе «Гвоздь», как и другие городские легенды. Концерт «Джамахирии» — это повод вспомнить, какими же были концерты в «Гвозде».

Четвёртая встреча будет менее ностальгической: это будет разговор о клубной культуре Перми на примере бара «Дом культуры». Спикером станет его креативный продюсер Даниил Гурьянов.

С концертом выступят «светские панки» The Hard Lux (18+). Эта группа сочетает утончённость стиля с отвязностью и эклектикой.

Пятый вечер будет посвящён работе независимого промоутера в Перми. Крупные концертные компании привозят больших звёзд, которые выступают на больших площадках, но есть и независимые промоутеры, которые проводят концерты в клубах, барах и необычных камерных локациях. О специфике своей работы расскажет промоутер Давид Шелтер.

С концертом выступит «Розовый вечер» (18+) — группа, которая даёт новый взгляд на привычную всем попсу, играя известные песни в оригинальной post-punk аранжировке. Их можно представить как на большой сцене, так и в маленьком пространстве клуба или бара.

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