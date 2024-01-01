В Горнозаводске прощаются с погибшим в СВО жителем Прикамья Денисом Петуховым Поделиться Твитнуть

Денис Петухов

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В ходе специальной военной операции погиб житель Горнозаводска Пермского края Денис Петухов. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Горнозаводского городского округа Вадим Лумпов.

«Выражаю соболезнования родным и близким! Светлая память воину!» — написал градоначальник. Под постом мэра десятки людей оставляют слова сочувствия семье погибшего.

Известно, что военнослужащего убили 30 декабря прошлого года. Другие подробности гибели не приводятся.

Прощание с бойцом проходит с полудня 12 января в траурном зале Горнозаводска на ул. Заводской.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что сегодня же в селе Полозово Большесосновского муниципального округа Пермского края хоронят погибшего в специальной военной операции Дмитрия Силукова. А в деревне Москвино Кочёвского муниципального округа Прикамья прощаются с убитым в СВО 36-летним Игорем Степановым.

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