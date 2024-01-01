За три недели «Дачу Деда Мороза» в Перми посетили 5 тысяч человек «Дача» разместилась в отреставрированном объекте культурного наследия Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

«Дачу Деда Мороза» на ул. Танцорова в Кировском районе Перми посетили уже около 5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Дача» впервые открылась для посетителей 19 декабря 2023 года. В новогодние каникулы здесь проходили праздничные программы (0+), которые ещё можно посетить до 14 января. Дополнительные программы назначены на 20 и 21 января. Затем «Дача Деда Мороза» возобновит работу в марте, когда здесь будут проходить новые программы (0+), посвящённые празднованию Масленицы. Летом пространство отдадут в пользование молодым художникам.

Напомним, «Дача Деда Мороза» разместилась в отреставрированном здании «Дачи Синакевича», являющемся объектом культурного наследия. Александр Синакевич был главой города, меценатом, общественным деятелем. Дача была возведена в конце XIX века в неорусском стиле. Долгое время здание находилось в аварийном состоянии. Затем его было решено отреставрировать. Реконструкция началась в 2021 году и была окончена в год 300-летия Перми. Выполнением реставрационных работ на объекте за 18,7 млн руб. занималось ООО «Союз ПС».

В ходе реставрации удалось восстановить знаменитые кокошники и другие элементы декора фасадов, которые делают здание неповторимым. Теперь объект стал филиалом Дворца культуры им. Кирова.

Фото: Эдуард Соснин

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